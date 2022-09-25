كرة سلة – ريال مدريد يتجاوز برشلونة ويحصد السوبر الإسباني الخامس على التوالي

فاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة، بتغلبه على غريمه برشلونة 89-83 في صالة سان بابلو بمدينة إشبيلية.

وبالتالي حصد ريال مدريد لقبه الخامس على التوالي، والثامن تاريخيًا.

فيما ظل رصيد برشلونة 5 ألقاب، آخرها في 2015.

وكان ريال مدريد قد تغلب في نصف النهائي على كوسور ريال بيتيس بنتيجة 100-69.

فيما تغلب برشلونة في نصف النهائي على خوبينتوت بنتيجة 91-74.

وبات هذا اللقب هو الأول لـ تشوس ماتيو المدير الفني الجديد لـ ريال مدريد الذي عوّض بابلو لاسو.

وجاءت المباراة متكافئة في الربع الأول، إذ أنهاه ريال مدريد متقدما 17-15.

في الربع الثاني تفوق برشلونة وأنهاه بنتيجة 39-27.

في الربع الثالث وصل برشلونة بالفرق إلى 11 نقطة كاملة، لكن ريال مدريد أقدم على عودة مجنونة وأنهى الربع متقدما 55-49.

في الربع الرابع تلقى ريال مدريد ضربة قوية بإصابة قائده رودي فيرنانديز في اليد ومغادرته الملعب وسط الدموع.

الإثارة تواصلت حتى الثواني الأخيرة لينتهي الوقت الأصلي 71-71.

وسيطر ريال مدريد على الوقت الإضافي الذي تمكّن من إنهائه متفوقا بنتيجة 89-83.

وشهدت المباراة حضور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في غياب جوان لابورتا رئيس برشلونة.

وتألق إيدي تافاريز لاعب ريال مدريد وسجل 24 نقطة، كما قام بـ 12 متابعة.