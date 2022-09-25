كرة سلة – ريال مدريد يتجاوز برشلونة ويحصد السوبر الإسباني الخامس على التوالي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 21:02

كتب : زكي السعيد

ريال مدريد - برشلونة

فاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة، بتغلبه على غريمه برشلونة 89-83 في صالة سان بابلو بمدينة إشبيلية.

وبالتالي حصد ريال مدريد لقبه الخامس على التوالي، والثامن تاريخيًا.

فيما ظل رصيد برشلونة 5 ألقاب، آخرها في 2015.

وكان ريال مدريد قد تغلب في نصف النهائي على كوسور ريال بيتيس بنتيجة 100-69.

فيما تغلب برشلونة في نصف النهائي على خوبينتوت بنتيجة 91-74.

وبات هذا اللقب هو الأول لـ تشوس ماتيو المدير الفني الجديد لـ ريال مدريد الذي عوّض بابلو لاسو.

وجاءت المباراة متكافئة في الربع الأول، إذ أنهاه ريال مدريد متقدما 17-15.

في الربع الثاني تفوق برشلونة وأنهاه بنتيجة 39-27.

في الربع الثالث وصل برشلونة بالفرق إلى 11 نقطة كاملة، لكن ريال مدريد أقدم على عودة مجنونة وأنهى الربع متقدما 55-49.

في الربع الرابع تلقى ريال مدريد ضربة قوية بإصابة قائده رودي فيرنانديز في اليد ومغادرته الملعب وسط الدموع.

الإثارة تواصلت حتى الثواني الأخيرة لينتهي الوقت الأصلي 71-71.

وسيطر ريال مدريد على الوقت الإضافي الذي تمكّن من إنهائه متفوقا بنتيجة 89-83.

وشهدت المباراة حضور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في غياب جوان لابورتا رئيس برشلونة.

وتألق إيدي تافاريز لاعب ريال مدريد وسجل 24 نقطة، كما قام بـ 12 متابعة.

ريال مدريد برشلونة كأس السوبر الإسباني لكرة السلة
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