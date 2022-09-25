كرة يد - منتخب مصر للكراسي المتحركة يحقق فضية بطولة العالم

خسر منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد نهائي بطولة العالم أمام منتخب البرازيل.

وتوج منتخب البرازيل باللقب بفضل رميات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

بذلك ينال منتخب مصر الميدالية الفضية، بينما حصل منتخب سلوفينيا على المركز الثالث بعد تغلبه على هولندا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائي بطولة العالم بعد الفوز على هولندا بنتيجة الأشواط 2-0.

وأقيمت البطولة التي تلعب للمرة الأولى في مصر خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر.

ويتكون الطاقم المشرف على الفريق من:

عادل إبراهيم مشرف الفريق - وائل عبد العاطى مدير فنى - إبراهيم نصر مدرب عام - كرم مرسى مدير إداري - رومانى نبيل اخصائي العلاج الطبيعي.

و تضم قائمة لاعبى ولاعبات مصر كل من:

محمد فرج - وفاء محمد - مجدى طلعت - ايات احمد - محمد محمد - سامى منصور - احمد عصام - توبة نجدى - ربيع حسنى - محمد انور.