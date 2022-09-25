منتخب مصر للشباب يفوز على الكويت وديا بثلاثية

فاز منتخب مصر للشباب على الكويت وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة ودية.

وحضر حلمي مشهور ومحمد بركات وعامر حسين ومحمد أبوالوفا من مجلس الإدارة للقاء من أجل مؤازرة المنتخب.

وتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي في المدرجات من أجل متابعة اللقاء.

ويأتي اللقاء ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب في معسكره المغلق.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتستضيف مصر منافسات تلك البطولة في شهر فبراير من العام المقبل.

ودخل منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر المدير الفني في معسكر مغلق.

وانطلق معسكر منتخب الشباب المغلق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسكندرية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.