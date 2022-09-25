كرة يد - الزمالك يتخطى الكويت إلى نهائي البطولة العربية.. ويضرب موعدا مع الترجي

صعد الزمالك إلى نهائي البطولة العربية لكرة اليد بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة 31-25.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 14-10 قبل أن يكمل تقدمه للنهاية.

وفاز شادي رمضان لاعب الزمالك بجائزة رجل المباراة.

وبذلك يلعب الزمالك أمام الترجي في المباراة النهائية بعد فوز الفريق التونسي على نظيره الإفريقي 28-22.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري.

ويلعب بطل البطولة العربية في كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر في الدمام.

والتقى الزمالك مع الترجي في أولى مبارياته خلال البطولة الحالية، وفاز الأبيض 34-28.