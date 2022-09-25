تشكيل فرنسا – استمرار جيرو.. وثلاثي ريال مدريد أساسي ضد الدنمارك

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

فرنسا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا عن تشكيل بلاده لمواجهة الدنمارك في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

ودفع ديشامب بثلاثي ريال مدريد: أورليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وفيرلان ميندي، في التشكيل الأساسي.

كما عوّل على بنجامين بافارد في مركز الظهير الأيمن على حساب جوناثان كلاوز لاعب أوليمبيك مارسيليا.

فيما تواصل الدفع بـ أوليفيه جيرو في خط الهجوم رغم التوقعات بالاعتماد على كريستوفر نكونكو.

ويبدأ ألفونس أريولا في حراسة مرمى البلوز لتعويض الثنائي المصاب هوجو لوريس ومايك ماينيان.

في المقابل دفع كاسبر هيولماند المدير الفني لـ الدنمارك بـ كاسبر دولبرج في خط الهجوم على حساب مارتن برايثوايت نجم إسبانيول.

وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد 9 نقاط، بينما تأتي فرنسا ثالثة برصيد 5 نقاط دون أي حظوظ في الصدارة، وبهدف تجنب الهبوط للمستوى الثاني.

تشكيل منتخب فرنسا:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – بنوا بادياشيلي

الوسط: بنجامين بافارد – أورليان تشواميني – إدواردو كامافينجا – فيرلان ميندي

الهجوم: أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – أوليفيه جيرو

دكة البدلاء: ألبان لافونت – ستيف مانداندا – رافاييل فاران – جوناثان كلاوز – راندال كولو مواني – ماتيو جيندوزي – جوردان فيرتوت – يوسف فوفانا – عثمان ديمبيلي – كريستوفر نكونكو – أدريان تروفير

تشكيل منتخب الدنمارك:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: راسموس كريستينسن - أندرياس كريستينسن – يواكيم أندرسن – يواكيم مايلي

الوسط: بيير إيميل هويبرج – توماس ديلاني – كريستيان إريكسن

الهجوم: ميكيل دامسجارد - كاسبر دولبرج – أندرياس سكوف أولسن

دكة البدلاء: فريدريك رونوف - أوليفر كريستينسن - فيكتور نيلسون – سيمون كاير – أليكساندر باه – ينز شتريجر لارسن – دانييل فاس – ماتياس ينسين – فيليب بيلينج – مارتن برايثوايت – يسبر ليندشتروم – راسموس هوليوند

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