التشكيل – يانسين أساسي على حساب ديباي في هولندا.. وتغيير واحد في بلجيكا

أعلن لويس فان خال المدير الفني لـ هولندا عن تشكيل بلاده لمواجهة بلجيكا في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل الدفع بـ فينسنت يانسين في خط الهجوم على حساب ممفيس ديباي.

بينما يتواصل تواجد الثنائي ماتيس دي ليخت وستيفن دي فري على مقاعد البدلاء مع قيادة فيرجيل فان دايك لخط الدفاع.

في المقابل، أجرى روبيرتو مارتينيز المدير الفني لـ بلجيكا تعديلًا واحدًا بإقحام تيموثي كاستانيه على حساب يانيك فيريرا كاراسكو في الجهة اليسرى.

وتتصدر هولندا المجموعة الرابعة للمستوى الأول برصيد 13 نقطة، بينما تحل بلجيكا ثانية برصيد 10 نقاط.

تشكيل منتخب هولندا:

حراسة المرمى: ريمكو باسفير

الدفاع: يورين تيمبر – فيرجيل فان دايك – ناثان آكي

الوسط: دينزيل دومفريز – ستيفن بيرجويس – مارتن دي رون – دافي كلاسن – دالي بليند

الهجوم: فينسنت يانسين – ستيفن بيرجفين

دكة البدلاء: ياسبر سيليسن – أندريس نوبيرت - مارك فليكين - ماتيس دي ليخت – ستيفن دي فري – ديفين رينش – تيريل مالاسيا – كينيث تايلور – ريان جرافينبيرك - كودي جاكبو - فوت فيجهورست – بريان بروبي

تشكيل منتخب بلجيكا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: توبي ألديرفيرلد – زينو ديباست – يان فيرتونخن

الوسط: توماس مونييه – أمادو أونانا – أكسيل فيتسل – كيفن دي بروين – تيموثي كاستانيه

الهجوم: إدين هازارد – ميتشي باتشواي

دكة البدلاء: سيمون منيوليه – كوين كاستيلز – أرتور تياتي – يوري تيليمانس – هانز فاناكين – يانيك كاراسكو – لياندرو تروسارد – شارل دو كاتيلير – ثورجان هازارد – أليكسيس سايليمايكرز - لويس أوبيندا – دودي لوكيباكيو