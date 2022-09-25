اعتماد الاستقالة وبحث المرشحين.. في الجول يكشف تفاصيل الاجتماع المنتظر لعمومية شركة الكرة

كشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com أهم تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة كرة القدم، والمقرر عقده غدا الإثنين.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم اعتماد استقالة مجلس الإدارة القديم لشركة الكرة".

وأضاف "سيتم أيضا بحث أسماء المرشحين للتواجد في تشكيل المجلس الجديد".

وتابع "سيتم بحث تعيين بعض الأسماء للتواجد في هيكل الشركة الجديد أيضا غير أعضاء مجلس الإدارة، ولكن الأمر في يد محمود الخطيب رئيس النادي".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن قبول استقالة مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي برئاسة ياسين منصور يوم 23 أغسطس الماضي.

وكانت شركة الكرة بالأهلي تضم كل من ياسين منصور في منصب الرئيس، ومصطفى مراد فهمي في منصب نائب رئيس الشركة وبعضوية علاء عبد الصادق، وعمرو شاهين في منصب الرئيس التنفيذي.

ووجه مجلس إدارة الأهلي الشكر والتحية لشركة الكرة لما بذلته من جهد خلال الفترة الماضية.

كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمتها على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.