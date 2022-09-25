تقرير – صراع مع باريس؟ ريال مدريد مهتم بمدافع إنتر

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 18:38

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار

يبدو أن الصراع سيتجدد بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الفترة المقبلة، والهدف سيكون ميلان شكرينيار مدافع إنتر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد أبدى اهتمامه بمدافع إنتر، وبدأ يراقب موقفه مع فريقه، استعدادا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى إن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي يرى أن شكرينيار هو اللاعب المناسب لتدعيم دفاع ريال مدريد.

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وينتهي عقد شكرينيار مع إنتر، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتضح بعد موقفه من التجديد مع الفريق الملقب بالأفاعي من عدمه.

وكان شكرينيار أحد أهداف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الماضية، لتدعيم خط دفاع الفريق الفرنسي، إلا أن إنتر رفض التفريط في اللاعب، إلا بعد الحصول على مبلغ 70 مليون يورو أو أكثر، وهو ما تعارض مع رغبة الفريق الباريسي.

ويحق لشكرينيار التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، إذا لم يقرر البقاء مع إنتر.

ويلعب شكرينيار صاحب الـ27 عاما مع إنتر منذ عام 2017، حينما انضم للفريق قادما من سامبدوريا، ومثّل الأرزق والأسود في 224 مباراة في مختلف المسابقات.

وكان ريال مدريد قد ضم دافيد ألابا من بايرن ميونيخ عام 2021، بعد نهاية عقده مع الفريق الألماني، وهو ما كرره مع أنطونيو روديجر في عام 2022، بعد نهاية عقده مع تشيلسي، ليدعم صفوفه بثنائي دفاعي دون دفع أي أموال، وهو ما ينوي فعله مع شكرينيار في الموسم المقبل.

وسيدخل ريال مدريد في صراع مع باريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات اللاعب.

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