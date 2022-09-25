تقرير تركي: نانت يقرر شراء مصطفى محمد نهائيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

أفادت تقارير تركية بأن نادي نانت الفرنسي قرر شراء مصطفى محمد مهاجمه المعار من جالاتا سراي بشكل نهائي.

وتألق الدولي المصري في أسابيعه الأولى مع النادي الفرنسي بعد انتقاله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة فوتوماك التركية أن إدارة نانت استقرت على تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد بعد تألقه.

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وأوضح التقرير أن مهاجم الزمالك السابق انتقل من جالاتا سراي إلى نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

ولا يمانع نانت في دفع هذا المبلغ الزهيد مقارنة بمستوى اللاعب وصغر سنه.

توهج مصطفى محمد مع نانت مؤخرا جعله مرشحا للحصول على جائزة لاعب شهر سبتمبر.

وأعلن نانت ترشيح الرباعي: مصطفى محمد والنيجيري موسيس سيمون والإسباني بيدرو شيريفيلا والفرنسي دينيس أبياه.

وخاض مصطفى محمد مع نانت 11 مباراة منذ انضمامه للفريق وسجل 3 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

ويحتل نانت المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.

فيما يحتل النادي الفرنسي المركز الثالث في المجموعة السابعة بمسابقة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويتواجد مصطفى محمد خلال الفترة الحالية بمعسكر المنتخب المصري الذي واجه النيجر في مباراة ودية يوم الجمعة ويستعد لملاقاة ليبريا وديا .

وسجل مهاجم نانت هدفا في شباك النيجر بالمباراة التي انتهت بالفوز 3-0.

مصطفى محمد نانت جالاتا سراي
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