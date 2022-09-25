ظهور الصفقات الجديدة.. المصري يفوز على اتحاد الشرطة وديا

فاز النادي المصري على نظيره نادي اتحاد الشرطة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأحد، في ختام المرحلة الأولى من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وسجل هدفي المصري كل من عمرو موسى، والكاميروني فرانك إيتوجا، المنضم حديثا للفريق.

وجاء هدف عمرو موسى في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، فيما أضاف إيتوجا الهدف الثاني، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وظهر في اللقاء بعض من الصفقات الجديدة التي أبرامها الفريق، مثل الحارس محمود جاد، ومحمد دبش، وحسين السيد، والثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بو بكر وعمر السعداوي، بجانب إيتوجا.

ويقيم المصري معسكره الإعدادي للموسم الجديد، في أحد فنادق القاهرة، وذلك استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري في الموسم الحالي، خلفا لحسام حسن.

يذكر أن المصري احتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري العام في الموسم الماضي، بعدما جمع 38 نقطة.