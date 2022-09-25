دين هندرسون يلوم مانشستر يونايتد على تراجع موقعه في خيارات حراسة إنجلترا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

دين هندرسون - إنجلترا

ألقى دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد المعار إلى نوتنجهام فورست باللوم على ناديه السابق في مسألة تراجعه بترتيب خيارات منتخب إنجلترا.

ولعب نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد المباراة الماضية ضد إيطاليا، فيما يأتي أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال وجوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون قبله على قائمة الخيارات.

وقال هندرسون في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس": "أنا آتي خلفهم في الوقت الحالي".

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وأضاف "بوضوح لم ألعب كثيرا في الموسم الماضي بينما أدى البقية بشكل جيد".

وأوضح "كنت أعلم أن فرصتي الأفضل هي أن أخرج وألعب حتى أصبح أمام عيني جاريث ساوثجيت (مدرب إنجلترا) وأتمنى أن أترك انطباعا جيدا".

وعن المنتخب قال هندرسون: "لدينا مواهب كبرى وهو فريق تحب أن تنضم له، أعتقد أن إنجلترا يمكنها الفوز بشيء كبير قريبا".

وواصل "نحن نواصل الاقتراب، ولدينا فيل فودين وميسون ماونت وبوكايو ساكا والعديد من اللاعبين المذهلين".

هذا لم يكن هجوم هندرسون الأول على مانشستر يونايتد لعدم مشاركته بصورة أساسية في الموسم الماضي، حيث تحدث بعد خروجه معارا إلى نوتنجهام فورست في حوار مع "توك سبورت" متهما يونايتد بتضليله بشأن دقائق لعبه.

وعاد هندرسون بعد نهاية إعارته إلى شيفيلد يونايتد في صيف 2021، ليقضي موسما مع مانشستر يونايتد تراجع خلاله وراء الحارس الأساسي دافيد دي خيا، ليخرج معارا من جديد.

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