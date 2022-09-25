محمود عبد العزيز إلى الاتحاد السكندري

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 17:55

كتب : هاني العوضي

محمود عبد العزيز يوقع لـ الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع محمود عبد العزيز في صفقة انتقال حر.

وسيمتد تعاقد اللاعب مع الاتحاد لمدة ثلاثة مواسم.

ولعب محمود عبد العزيز لأندية القناة والإسماعيلي وسموحة والزمالك وأخيرا المقاولون العرب قبل أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

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وأعلن الاتحاد تعاقده مع 7 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب وخالد صبحي.

كما فعل الاتحاد بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز بعدما قضى نصف الموسم المنصرم معارا.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع الصربي زوران مانولوفيتش ليكون مديرا فنيا للفريق.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم الماضي تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه عماد النحاس، ثم تولى محمد عمر المهمة بشكل مؤقت لنهاية الدوري.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
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