ساوثجيت: أنا الرجل المناسب لقيادة إنجلترا في كأس العالم.. ولم يخدعني المديح أبدا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

أصر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه لا يزال الشخص المناسب لقيادة الفريق في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها صحيفة مورنينج ستار: "أعتقد أن علينا تقبل ما يقال، وأعتقد أني الشخص الصحيح لقيادة الفريق في البطولة. الأمر أكثر استقرارا بهذا الشكل دون أدنى شك".

وأضاف "لا أعتقد أن الأداء ضد إيطاليا كان سيئا للغاية، ولا زلت واثقا أن إنجلترا ستسير بالشكل الملائم حين يبدأ كأس العالم".

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وأوضح "نحن نلعب ضد منتخبات القمة وسنكون أفضل بذلك، واللاعبون الأصغر يشاركون في هذه المباريات ويتعلمون منها".

وتابع "رأيت كل مدربي إنجلترا يتعرضون للنقد، ولم أنخدع أبدا بالمديح. هذه هي اللعبة، وهي تتغير بسرعة وفي النهاية يتم الحكم بالنتائج".

وأخيرا عن غياب كالفن فيليبس المحتمل عن كأس العالم قال: "إنه يتعافى من الجراحة وهناك وقت مقدر لذلك. ثم سنرى كم من الدقائق سيحصل عليها قبل البطولة، ولكن بالتأكيد هو محل شك كبير".

وخسر منتخب إنجلترا أمام إيطاليا بهدف دون رد في دوري الأمم الأوروبية، ليهبط إلى التصنيف الثاني بعد حسم تذيله للمجموعة.

ونجح ساوثجيت في بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 مع إنجلترا، ثم نهائي يورو 2020 الذي خسره أمام إيطاليا أيضا.

جاريث ساوثجيت منتخب إنجلترا دوري الأمم الأوروبية كأس العالم
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