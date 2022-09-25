خبر في الجول - المصري يفاوض إنبي لضم مصطفى شلبي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 17:39

كتب : حامد وجدي

هدف مصطفى شلبي في الأهلي

دخل النادي المصري في مفاوضات مع إنبي من أجل ضم مصطفى شلبي.

وبذلك يزاحم المصري فريق الزمالك من أجل الحصول على خدمات مصطفى شلبي.

وعلم FilGoal.com أن المصري دخل في مفاوضات رسمية مع نادي إنبي لضم مصطفى شلبي.

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وكان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قد صرح إذاعيا بدخول الزمالك في مفاوضات رسمية لضم مصطفى شلبي. (من هنا)

وحدد نادي إنبي طلباته المادية للناديين من أجل الاستغناء عن خدمات مصطفى شلبي.

ويستعد إنبي للاستغناء عن مصطفى شلبي إن تم الوصول لاتفاق مع أحد الناديين من الناحية المالية.

وكان الأهلي قد تقدم بعرض بقيمة 12 مليون جنيه لضم مصطفى شلبي ولكن رغبة نادي إنبي كانت في الحصول على 25 مليون جنيه.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

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