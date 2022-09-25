كرة يد - في انتظار الفائز من الزمالك والكويت.. الترجي إلى نهائي البطولة العربية
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 17:32
كتب : FilGoal
صعد الترجي التونسي لنهائي البطولة العربية بعد الفوز على الإفريقي بنتيجة 28-22.
وأنهى الترجي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 15-12 قبل أن يواصل تقدمه في الثاني.
وينتظر الترجي التونسي الفائز من الزمالك والكويت الكويتي في المباراة النهائية.
ويلعب بطل البطولة العربية في كأس العالم للأندية.
وحال صعود الكويت الكويتي فسيضمن الترجي تواجده مباشرة في بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر في الدمام.
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