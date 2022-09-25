خبر في الجول - المصري يقترب من ضم أكريفاديس لاعب شباب برينتفورد

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 17:24

كتب : حامد وجدي

ستافروس أكريفاديس - برينتفورد

اقترب النادي المصري من ضم ستافروس أكريفاديس اللاعب صاحب الجنسيتين القبرصية والمصرية.

ويلعب أكريفاديس ضمن صفوف فريق برينتفورد تحت 21 عاما.

وعلم FilGoal.com أن المصري توصل لاتفاق مع اللاعب ويتبقى فقط التوقيع على العقود.

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واتفق المصري مع ستافروس أكريفاديس على البنود الشخصية.

ويقترب النادي البورسعيدي من التعاقد مع اللاعب ذو الأصول المصرية بشكل رسمي.

ويلعب ستافروس في خط الوسط ومركز الجناح، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع عمرو السعداوي من الجونة، وعبد الرحيم دغموم قادما من وفاق سطيف الجزائري، والمدافع الجزائري عماد الدين بوبكر قادما من الوداد.

كما أتم المصري تعاقده مع محمود جاد حارس مرمى إنبي ومروان حمدي قادما من الزمالك وأنتوني أكبوتو قادما من قطر القطري.

أيضا ضم النادي البورسعيدي حسين السيد من بيراميدز ومحمد دبش من البنك الأهلي، والكاميروني فرانك إيتوجا من أشانتي كوتوكو الغاني.

وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

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