كاكا: فينيسيوس سيساعد نيمار في البرازيل.. ولهذا لا أتحدث عن ريال مدريد بشكل سيء

يرى ريكاردو كاكا نجم ميلان وريال مدريد السابق أن تواجد فينيسيوس جونيور بجوار نيمار سيساعد الأخير في قيادة منتخب البرازيل في مونديال 2022، كما تحدث عن فترته مع الفريق الملكي.

ولعب كاكا لريال مدريد في الفترة ما بين 2009 وحتى 2014، لكنه عانى من كثرة الإصابات، ما جعله لا يلعب مع الفريق بشكل أساسي.

وأجرى كاكا حوارا مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث فيه عن توقعاته للمونديال المقبل، وعن ذكرى لا تنسى مع فلورنتينو بيريز ريال مدريد، ومرشحه للفوز بالكرة الذهبية في العام الحالي.

وكل ما يلي جاء على لسان كاكا في حواره مع ماركا:

الكرة الذهبية وريال مدريد

رشح كاكا، كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، للفوز بالكرة الذهبية، وقال: "هو المرشح المفضل، لكنك لا تسطيع القول إنه سيفوز بها بنسبة 100%، كريم لاعب متكامل للغاية، وتحقيقه للجائزة سيكون مستحقا".

وحول البداية القوية لريال مدريد في الدوري هذا الموسم، عبر قائلا: "بداية رائعة جدا، لكني لا أنظر فقط لتطوير اللاعبين، أركز أيضا على كارلو أنشيلوتي الذي تطور كمدرب".

وحقق ريال مدريد 6 انتصارات في بداية الدوري الإسباني ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن، ويتصدر المسابقة.

وعن خروج كاسميرو من ريال مدريد وتعويضه بأوريلين تشواميني، قال: "أحب هذا اللاعب، هو صغير السن، لكنه يمتلك شخصية رائعة، ويلعب بشكل. كان لدي بعض الشكوك (حول أداء تشواميني) لأن كاسيميرو لديه الخبرة اللازمة، لكن تشواميني وكامافينجا نجحا في التعامل مع ضغوط العب لريال مدريد".

وانتقل كاسيميرو لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فيما انضم تشواميني لريال مدريد قادما من موناكو.

ما بين فينيسوس ونيمار

وتطرق كاكا للحديث عن توهج فينيسيوس جونيور مؤخرا، وإمكانية قيادة البرازيل في الفترة المقبلة، وقال: "نيمار سيكون القائد في المونديال، لكن من الجيد أن يكون هناك لاعب مثل فينيسيوس بجواره. في كأس العالم 2018، كان نيمار بطل الرواية، لكن الآن سيلعب مع فيني ورافينيا وريتشارليسون وأنتوني، فهم ليسوا بلاعبين صغار كما لديهم خبرة جيدة".

وتابع "فينيسيوس هو نجم ريال مدريد، وسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، ووجوده سيقلل الضغط الواقع على نيمار".

وحول مستوى رودريجو مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، قال: "هو ظاهرة. حتى الآن تتم مناقشة إذا كان سينضم للبرازيل في المونديال أم لا، لكن رأيي واضح في هذا الأمر فهو يجب أن ينضم".

واستدعى كاكا تجربته مع منتخب البرازيل في عام 2002، وقال: "أنا شخصيا لعبت في المونديال حين كان عمري 20 عاما، ولم أكن قد غادرت الدوري البرازيلي، أما رودريحو فهو من نجوم ريال مدريد الآن".

وكان كاكا ضمن قائمة البرازيل الفائزة بكأس العالم الذي أُقيم في كوريا واليابان.

ذكرى لا تنسى

وحكى كاكا ذكرى لا تنسى له مع ريال مدريد، وقال: "أتذكر يومي الأخير لأنني تحدثت مع فلورنتينو بيريز، وقتها قالي لي إنه يعتبرني من الرياضيين العظماء، ومن بين من حققوا كل شيء للوصول لكل النتائج العظيمة مع ريال مدريد، لكن لإصابات وقلة الدقائق التي حصلت عليها لم تساعدني".

وتابع "هذا الإطراء كان عظيما بالنسبة لي، لأن أبواب النادي كانت مفتوحة في وجهي، لذلك فأنا لم أتحدث بشكل سيء عن ريال مدريد وجوزيه مورينيو".

وبسؤاله عن أي الألقاب التي احتفل بها أكثر في العام الماضي، لدوري الإيطالي لميلان أم دوري أبطال أوروبا لريال مدريد، أجاب "لقد عاد ميلان للألقاب في إيطاليا بعد فترة من الغياب، لكني عيشت أجواء فوز ريال مدريد في باريس حيث أقيم نهائي دوري الأبطال. لكن الحقيقة أنني لا أستطيع الاختيار".

كأس العالم

وعن توقعاته للمونديال المقبل، قال: "أنا معجب بالمنتخب الأرجنتيني، ولديهم مدرب رائع، هم والبرازيل لديهم فرصة للفوز باللقب".

وتابع "فرنسا قد تقف أمام البرازيل والأرجنتين، هم منافس قوي ولديهم فريق جيد، وأيضا هناك إسبانيا وألمانيا، والبرتغال التي تمتلك منتخبا جيدا بقيادة كريستيانو رونالدو، وأيضا بلجيكا".

وأنهى "إسبانيا لديها فريق قوي، حتى رغم صغر سنهم، ولويس إنريكي مدرب يستطيع إيجاد الأفكار، أما على المستوى الشخصي فأنا معجب بـ جافي وبيدري، وهناك أيضا ألفارو موراتا الذي تابعت بدايته كرياضي محترف".