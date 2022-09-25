رئيس إنبي: الزمالك يتفاوض معنا لضم مصطفى شلبي.. والمصري أتم صفقة جاد في 24 ساعة

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن دخول الزمالك في مفاوضات مصطفى شلبي لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

مصطفى شلبي النادي : إنبـي إنبـي

وأشار رئيس إنبي إلى أن النادي المصري قد حسم صفقة محمود جاد خلال 24 ساعة فقط.

وقال الشريعي عبر إذاعة ميجا إف إم: "الزمالك لم يتفاوض بشكل رسمي لضم محمود جاد، الأمر كان حديث من وكلاء فقط".

وأضاف "المفاوضات مع المصري لم تستغرق أكثر من 24 ساعة لضم جاد".

وأوضح رئيس إنبي "مصطفى شلبي أحد نجوم إنبي، وبالفعل الأهلي تواصل معي بشكل مباشر منذ شهر تقريبا وكان هناك مفاوضات عن مبالغ مالية وصفقات انتقالية".

وشدد الشريعي "نادي إنبي يهتم كثيرا بغرفة الملابس، لم يكن هناك أي فرصة لصفقات تبادلية لأن سقف رواتب اللاعبين مرتفع في الأهلي".

وكشف رئيس إنبي "الأهلي عرض 12 مليون جنيه لضم مصطفى شلبي ونحن طلبنا 25 مليون لذلك الرقم كان بعيدا".

وتابع "علمت من وسائل الإعلام أن الأهلي أوقف فكرة التفاوض لضم مصطفى شلبي لكن لم يحدث ذلك بشكل رسمي".

وكشف أيمن الشريعي "الزمالك تواصل معنا في الفترة الأخيرة لضم مصطفى شلبي، وهناك أكثر من عرض لضمه".

واختتم رئيس إنبي تصريحاته "الزمالك يتفاوض معنا عن طريق مسؤولين وليس وكلاء، جميع الأمور مطروحة".

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.