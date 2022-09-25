مدرب ليبيريا: مصر أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا ويكفي وجود لاعب بحجم صلاح

أشاد توماس كوجو المدير الفني لمنتخب ليبيريا بقيمة منتخب مصر كونه أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا.

وأشار كوجو إلى إصابة ثلاثة من لاعبيه قبل مواجهة منتخب مصر الودية.

وقال كوجو في تصريحات لقناة الحياة "تابعت منتخب مصر أمام النيجر، توليت مسؤولية ليبيريا قريبا واللعب أمام مصر فرصة لنا".

وأضاف "للأسف تعرض ثلاثة لاعبين للإصابة، ونحاول تجهيزهم وأيضا تجهيز البدلاء من أجل المشاركة أمام مصر".

وأوضح المدير الفني لمنتخب ليبيريا "أتوقع أن يظهر اللاعبون بشكل جيد أمام منتخب مصر، تلك المباراة هامة بالنسبة لنا".

وشدد كوجو "بالطبع نطمح لتحقيق الفوز في تلك المباراة والجميع سيسعى لإظهار قدراته".

وكشف المدير الفني لمنتخب ليبيريا "خطورة مصر لا تتمثل في لاعب، منتخب مصر له تاريخ في إفريقيا وكان في نهائي النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا".

وتابع "مستوى كرة القدم في مصر مرتفع، كما أن المنتخب يملك لاعب محترف بحجم محمد صلاح، هو أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا ونحن نتعامل مع تلك الحقيقة".

واختتم توماس كوجو "فريقنا غير مكتمل ولكن سنسعى لتقديم أفضل صورة ممكنة".