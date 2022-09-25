انتظام الثنائي عمرو جمال وسيف تيري في تدريبات فاركو الجماعية

انتظم الثنائي عمرو جمال وسيف تيري في التدريبات الجماعية لفريق فاركو.

وكان الثنائي قد خضع للمرحلة النهائية من التأهيل في قطر.

وتعرض الثنائي الموسم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نادي فاركو.

ويعكف البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو على تجهيز الثنائي لتدعيم صفوف الفريق.

وأجرى عمرو جمال جراحة الرباط الصليبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في النمسا في مارس الماضي والتي أجرى فيها الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي لاعبا الأهلي نفس الجراحة.

واستمر عمرو جمال في النمسا بعد الجراحة لمتابعة مرحلة فرد القدم بالكامل من خلال العلاج الطبيعي.

وشارك عمرو جمال مع فاركو في 11 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين في 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبي.

ويغيب تيري عن الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب السودان في تصفيات كأس العالم الماضية.

وشارك تيري (28 عاما) بقميص فاركو في 3 مباريات فقط وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

كما أجرى تيري جراحة لتنظيف الركبة في قطر شهر يونيو الماضي.

وكان فاركو قد تعرض لإيقاف النادي عن القيد بسبب قضية التعاقد مع سيف تيري من المريخ السوداني.

وشدد نادي فاركو في وقت سابق أن القضية الآن في المحكمة الرياضية الدولية وصحة موقفه.

وأنهى فاركو مشاركته الأولى في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.