كرة سلة - سيدات سبورتنج إلى تنزانيا للمشاركة في تصفيات بطولة إفريقيا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

سيدات سبورتنج كرة السلة

وصلت بعثة فريق سبورتنج السكندري لسيدات كرة السلة إلى تنزانيا استعدادا للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف تنزانيا ممنافسات تصفيات المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2022.

وتشهد البطولة مشاركة أولى لفريق من جنوب السودان.

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وتتنافس تسعة فرق في المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا للسيدات.

ويشارك سبورتنج فقط من مصر بجوار فريقين من رواندا ومثلهما من كينيا وفريق من كل من بوروندي وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان.

وكانت سيدات سبورتنج قد حققن لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وشارك فريق سبورتنج في نسخة 2019 من بطولة إفريقيا للسيدات.

وحقق الفريق السكندري وقتها المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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