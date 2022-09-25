كرة سلة - سيدات سبورتنج إلى تنزانيا للمشاركة في تصفيات بطولة إفريقيا
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 14:03
كتب : FilGoal
وصلت بعثة فريق سبورتنج السكندري لسيدات كرة السلة إلى تنزانيا استعدادا للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا للأندية.
وتستضيف تنزانيا ممنافسات تصفيات المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2022.
وتشهد البطولة مشاركة أولى لفريق من جنوب السودان.
وتتنافس تسعة فرق في المنطقة الخامسة من بطولة إفريقيا للسيدات.
ويشارك سبورتنج فقط من مصر بجوار فريقين من رواندا ومثلهما من كينيا وفريق من كل من بوروندي وإثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان.
وكانت سيدات سبورتنج قد حققن لقب الدوري المصري الموسم الماضي.
وشارك فريق سبورتنج في نسخة 2019 من بطولة إفريقيا للسيدات.
وحقق الفريق السكندري وقتها المركز الرابع بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات سموحة في الصدارة بالفوز على مقديشيو سيتي بالبطولة العربية كرة سلة - الانتصار الثالث.. سيدات سموحة تنتصر على الفحيص الأردني في البطولة العربية كرة سلة – الاتحاد الفرنسي يحرم لاعبه من المنتخب بعد انضمامه للدوري الروسي سلة - سموحة يواصل انتصاراته في البطولة العربية للسيدات بالفوز على الأمل الرياضي سلة - تفاصيل النهائي العالمي لـ "ريد بل هاف كورت" 3×3 أمام الأهرامات وحجز تذاكر الحضور كرة سلة - سموحة يفتتح مشواره في البطولة العربية للسيدات بفوز كبير على الشارقة كرة سلة - الرابع في آخر ست نسخ.. إسبانيا تتوج بلقب أوروبا على حساب فرنسا كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن عن خطوات جادة من أجل حضور الجماهير في الموسم الجديد
أخر الأخبار
منتخب الشباب يواجه الكويت وديا 2 ساعة | منتخب مصر