بافارد يكشف عن معاناته من الاكتئاب بسبب فيروس كورونا

كشف بينجامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ عن دخوله في فترة من الاكتئاب بسبب العزلة أثناء انتشار وباء كورونا.

بنجامين بافار النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال بافارد في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "في رأسي الأمور لم تكن بخير فية البداية تقول لا يوجد شيء وكل هذا سيمر ولكن عندما يستمر تذهب للتدريبات بدون ابتسامة على وجهك وعليك أت تتفاعل".

وتابع "مثل الجميع أنا إنسان وحتى لو كان لدي منزل جميل وصالة ألعاب لكن كنت احتاج إلى تواصل إنساني، كنت استيقظ كل صباح بدون شهية، حاولت الاهتمام بنفسي عن طريق الطبخ ومشاهدة المسلسلات".

وأضاف "لا أحب كلمة الاكتئاب ولكن الأمر كان كذلك، أخفيته عن الجميع ولكن أشعر بتحسن كبير اليوم، خرجت من كل ذلك رجلا أفضل وتغيرت".

وشارك بافارد خلال الموسم الحالي في 8 مباريات مع بايرن ميونيخ وخلالهم سجل هدفين.