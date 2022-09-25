منتخب الشباب يواجه الكويت وديا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 13:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 نظيره الكويت في مباراة ودية.

ويقام اللقاء في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويأتي اللقاء ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب في معسكره المغلق.

أخبار متعلقة
نتيجة لا نراها كثيرا.. منتخب شباب الأردن يفوز بنتيجة 16-صفر في تصفيات آسيا خبر في الجول - تعذر انضمام لاعب مونشنجلادباخ لمعسكر منتخب الشباب.. وموقف صلاح باشا بدلا من فرنسا والجزائر.. نجم ليون الشاب يختار تمثيل منتخب تونس اتحاد الكرة يخاطب الكاميرون ونيجيريا لتنظيم وديتين لـ منتخب الشباب

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتستضيف مصر منافسات تلك البطولة في شهر فبراير من العام المقبل.

ودخل منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر المدير الفني في معسكر مغلق.

وانطلق معسكر منتخب الشباب المغلق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسكندرية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

مصر منتخب مصر للشباب الكويت ودي
نرشح لكم
مدرب ليبيريا: مصر أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا ويكفي وجود لاعب بحجم صلاح مران منتخب مصر - بحضور رباعي اتحاد الكرة.. تدريبات بدنية وجمل تكتيكية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نخاطب عدة منتخبات لخوض مباراة ودية قبل مواجهة بلجيكا موعد مباراة مصر أمام ليبيريا.. القنوات الناقلة والمعلق مصطفى سعد يعود لتدريبات المنتخب الأولمبي اتحاد الكرة يؤكد عدم صحة إرسال خطاب لباشاك شهير لاستدعاء تريزيجيه محمود حمادة: فيتوريا منحني الثقة وهذه نصيحة صلاح لي مؤتمر فيتوريا: كيف لم ينضم محمود حمادة للمنتخب من قبل.. وموقف لاعبي الزمالك أمام ليبيريا
أخر الأخبار
كاكا: فينيسيوس سيساعد نيمار في البرازيل.. ولهذا لا أتحدث عن ريال مدريد بشكل سيء 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: تشيلسي سيعود لمحاولة ضم ألفاريز في الشتاء 16 دقيقة | ميركاتو
ديشامب يطلب من مدرب باريس سان جيرمان إعطاء راحة لمبابي 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي: الزمالك يتفاوض معنا لضم مصطفى شلبي.. والمصري أتم صفقة جاد في 24 ساعة 25 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب ليبيريا: مصر أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا ويكفي وجود لاعب بحجم صلاح ساعة | منتخب مصر
أموتو: حزين لطريقة رحيلي عن المصري.. غادرت من الباب الخلفي وكنت أتمنى الاعتزال في النادي ساعة | الكرة المصرية
انتظام الثنائي عمرو جمال وسيف تيري في تدريبات فاركو الجماعية 2 ساعة | الكرة المصرية
المصري يوقع مع شركة استشارات مالية لإنشاء ملعبه الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية