منتخب الشباب يواجه الكويت وديا

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 نظيره الكويت في مباراة ودية.

ويقام اللقاء في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويأتي اللقاء ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب في معسكره المغلق.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتستضيف مصر منافسات تلك البطولة في شهر فبراير من العام المقبل.

ودخل منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر المدير الفني في معسكر مغلق.

وانطلق معسكر منتخب الشباب المغلق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسكندرية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.