توماس باخ يتحدث عن استضافة مصر أولمبياد 2036 وأمر فريد في باريس.. وموقف الاسكواش

تحدث توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن طلب مصر استضافة أولمبياد 2036.

وشدد باخ أن حفل افتتاح أولمبياد باريس 2036 سيكون حلم للجميع كونه فريد من نوعه وإقامته في نهر السين.

وقال توماس باخ في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أمر رائع جدا أن أرى كل ذلك التقدم في مصر والتطور في الرياضة المصرية، لم أجد لجنة أولمبية نجحت في مضاعفة عدد ميداليتها من 3 إلى 6 في الدورة التالية وهذا يمنح ثقة كبيرة للجانب المصري في أولمبياد باريس".

وأضاف "شاهدت تقدم كبير جدا في البنية التحتية للرياضة المصرية، زرت المدينة الرياضية الجديدة وشاهدت العديد من المنشآت، وأرى أن مصر تضع حجر الأساس لقارة إفريقيا".

وبالحديث عن زيارته أوضح "استقبلت عرض مصر لتنظيم أولمبياد 2036 بصورة جدية جدا، وسندعم مصر وسيكون شيء مثير جدا استضافة تلك الأولمبياد وتقديم مصر لجميع الرياضيين حول العالم أفضل الأجواء".

أما عن الأولمبياد المقبلة فقال: "دورة ألعاب باريس ستكون الأولى بعد الجائحة، ستكون هناك مشاركات كبيرة جدا في رياضات متعددة، ونتطلع إلى دورة مميزة في 2024".

وشدد "حفل افتتاح باريس 2024 سيكون حلم للجميع لأنه سيكون على نهر السن، ومشاركة الرياضيين ستكون في قوارب والجماهير على ضفاف النهر، سيكون الأمر لأول مرة وفريد من نوعه".

وبسؤاله عن موقف الاسكواش أوضح باخ "البرنامج الأولمبي صعب جدا بسبب العديد من الاهتمامات المختلفة ونسعى دائما للتوازن، هناك سقف لمشاركة 10 آلاف و 500 لاعبا من 206 لجنة أولمبية، لذلك علينا دراسة الرياضات التي تحظى باهتمامات أكبر حول العالم لتجذب كل الناس".

وكشف باخ "منحنا اللجان المنظمة، اقتراح الرياضات من وجهة نظرهم والتي يرغبون ضمها في تلك المسابقة، الاسكواش حاليا ضمن الألعاب المرشحة للإدراج في لوس أنجلوس 2028 وسنرى نتيجة تلك المناقشات".

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "لدى مصر فرصة عظيمة ليكون هناك العديد من الرياضيين اللامعين، ولديكم أيضا نماذج لإدارة الرياضات الدولية مثل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ويتمتع بسمعة عظيمة جدا في عالم الرياضة ويمثل حلقة وصل بين اللجنة الأولمبية ومصر".

وأضاف "هناك أيضا آية مدني والتي تعمل في اللجنة الدولية الأولمبية، هي سفيرة رائعة لمصر".

أما عن استضافة البطولات الكبرى في الفترة الأخيرة فقال: "نتابع تنظيم مصر للبطولات العالمية بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ونرى مساهمتها العظيمة في استضافة الأحداث، وإن حدث ونجحت مصر في الفوز بتنظيم أولمبياد 2036 ستسفيد من تلك الخبرات المتراكمة".

ووجه باخ رسالة إلى المصريين في ختام تصريحاته قائلا: "شاركوا في الرياضة واستمتعوا بها فهي تمنحكم صحة نفسية وجسدية وذهنية وهي أداة للتجمع والأهم من ذلك هي للمتعة والاستمتاع".

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي طلب تنظيم مصر لـ أولمبياد 2036.

وتواجد توماس باخ في زيارة رسمية والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد من أجل بدء مباحاثات استضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية.

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.