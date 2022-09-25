محمد شكري: تفاجئت أن انتقالي إلى سيراميكا كليوباترا ليس إعارة.. وبند من الأهلي

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

محمد شكري - مران سيراميكا - الصور من حساب سيراميكا

أعرب محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا المنضم حديثا إلى صفوف الفريق من الأهلي، عن تفاجئه بالانتقال بيع نهائي وليس إعارة.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وكان شكري معارا من الأهلي إلى سموحة قبل أن ينتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر.

وقال محمد شكري عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد سامي اقنعني بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، وعندما تم الحديث مع الأهلي وافق النادي فوافقت".

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وكشف شكري "تفاجئت أن الصفقة تمت عن طريق البيع، كنت أتوقع أن تكون إعارة".

وشدد شكري "بالتأكيد كنت أتمنى العودة إلى الأهلي".

وتابع "كنت أملك أكثر من عرض ولكن سيراميكا كليوباترا تحدث معي أكثر من مرة، وتواصل معي أحمد سامي أكثر من مرة فشعرت أن ذلك الأفضل لي".

وكشف شكري "هناك بند في التعاقد بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا أن الأولوية للنادي لضمي في آخر الموسم المقبل مقابل مبلغ مالي".

واختتم محمد شكري تصريحاته "أطمح في تحقيق مركز متقدم مع سيراميكا كليوباترا وتقديم موسم جيد".

وكان محمد شكري ظهير أيسر الأهلي خرج من ناشئين النادي وانتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة منذ يناير 2021.

وانتقل محمد شكري إلى سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاثة مواسم.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع عمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف ومحمد بسام.

سيراميكا كليوباترا محمد شكري
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