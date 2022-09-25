علي فتحي: تواجد ربيع ياسين شجعني للانضمام إلى أسوان.. وأتوقع عودة سريعة لمصر للمقاصة

أعرب علي فتحي المنضم حديثا إلى صفوف أسوان عن سعادته باللعب تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق.

علي فتحي النادي : أسـوان أسـوان

وتوقع علي فتحي عودة سريعة لمصر للمقاصة إلى الدوري الممتاز.

وقال علي فتحي عبر قناة صدى البلد: "أشكر نادي مصر للمقاصة على الفترة التي قضيتها ضمن صفوفه".

وشدد لاعب أسوان الجديد "أتوقع أن يعود مصر للمقاصة سريعا إلى مسابقة الدوري".

وأوضح "الأمور لم تكن أفضل شيء في المقاصة، وتحدثوا معنا بصراحة بشأن ذلك، بالإضافة أن أغلبية اللاعبين يلعبون دوري ممتاز لأول مرة".

وتابع علي فتحي "بدأنا بشكل جيد جدا في بداية الدوري مع تامر مصطفى، لكن في النهاية الظروف كانت صعبة في النادي".

أما عن انتقاله إلى ناديه الجديد قال: "أسوان اسم كبير جدا، وتواجد ربيع ياسين على رأس القيادة الفنية أمر مشجع جدا للانضمام إلى الفريق".

واختتم علي فتحي تصريحاته "يأتي ذلك بالإضافة إلى تعاقد هيثم عرابي مع العديد من الصفقات الجيدة".

ووقع علي فتحي على عقود انضمامه لأسوان لمدة عامين في صفقة انتقال الحر.

وكان علي فتحي انضم لمصر للمقاصة الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من صفوف الإنتاج الحربي.

وخاض علي فتحي 31 مباراة مع مصر للمقاصة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل.

وإجمالا خاض علي فتحي في مسيرته مع كل الفرق التي لعب لها ومن بينهم ناسيونال ماديرا البرتغالي في تجربته الاحترافية الوحيدة 159 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع 10.

وضم أسوان حتى الآن كل من الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد صابر وعبد الرحمن العشري وميدو العطار والليبي محمود بن والي وصابر الشيمي وميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد وإسلام صلاح وعماد فتحي وديلسون كاموني.