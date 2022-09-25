كناريا: سعيد باللعب تحت قيادة أحمد سامي مجددا.. وتلك أهدافنا مع سيراميكا كليوباترا

أشاد محمد متولي كناريا المنضم حديثا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا باللعب مجددا تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني.

وأعلن سيراميكا كليوباترا أمس السبت انضمام كناريا إلى صفوف الفريق لمدة خمس سنوات.

وقال كناريا عبر قناة صدى البلد: "أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تواصل معي للانضمام إلى الفريق، كنت أتمنى خوض تحد جديد".

وأضاف "رغبتي في التواجد داخل منتخب مصر والتأهل إلى بطولة قارية مع النادي".

وكشف كناريا "المفاوضات كانت من فترة طويلة ولكن إدارة سموحة تمسكت بي قبل أن تتم الأمور في النهاية".

وشدد "أحمد سامي أبويا في كرة القدم، هو أول من اكتشفني ومنحني الثقة، حصلت على عروض من أندية أخرى ولكن فضلت اللعب تحت قيادته من جديد".

وتابع كناريا "انضمامي إلى معسكر المنتخب أشعرني بقيمة منتخب مصر، تتعامل مع لاعبين كبار مثل محمد صلاح وتشاهد فكره وأقول لنفسي أريد أن أكون مثل هؤلاء".

وانضم كناريا إلى صفوف منتخب مصر في نوفمبر 2021، وتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم تحت قيادة كارلوس كيروش.

واختتم كناريا تصريحاته "طموحي مع سيراميكا كليوباترا أن أحقق مركز رائع مع الفريق يليق بقيمة النادي والصفقات الموجودة، وهدفنا جميعا التأهل إلى بطولة قارية".

لاعب الوسط البالغ 23 عامًا بدأ مسيرته في المقاولون العرب، ثم انتقل إلى سموحة في صيف 2018.

ولعب كناريا معارًا إلى مصر للمقاصة موسم 2019\2020، ثم عاد للتألق مع سموحة.

وخاض كناريا 32 مباراة مع سموحة بالموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

وكان سيراميكا كليوباترا قد ضم رجب نبيل من سموحة أيضًا قبل حوالي أسبوع.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات مع عمرو قلاوة، وأحمد ياسر ريان، وجون إيبوكا، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ومحمد شكري، وأحمد رمضان، وأحمد هاني، ومحمد عادل، ومحمد ناصف ومحمد بسام.