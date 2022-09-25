بيراميدز يخوض أولى تدريباته في معسكر دبي

خاض فريق بيراميدز أولى تدريباته صباح اليوم الأحد في معسكره الخارجي المقام في مدينة دبي الإماراتية.

ويستمر معسكر بيراميدز في دبي حتى يوم 3 أكتوبر المقبل استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وأقيم مران بيراميدز على ملعب الشرطة بمدينة دبي واستمر قرابة الساعتين.

وركز تاكيس جونياس المدير الفني على تقسيم التدريبات إلى وحدات بدنية لرفع معدلات لياقة اللاعبين، بجانب بعض الوحدات الفنية والخططية.

وشهدت التدريبات معالجة بعض التحركات داخل الملعب في إطار برنامجه التحضيري.

ويخوض فريق بيراميدز مرانا مسائيا اليوم بنفس الملعب، إذ قرر المدير الفني أن تكون التدريبات على فترتين في اليوم الأول.

أما بعد ذلك فسيتم النزول بالحمل التدريبي خاصة في ظل التحضير لمباراة ودية يخوضها الفريق مساء الأربعاء وجاري الاتفاق على طرفها.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد أمام هلال الساحل السوداني في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

أما الموسم المحلي فينطلق ببداية الدوري المصري والمقرر له يوم 16 من شهر أكتوبر.