مواعيد مباريات الأحد 25 سبتمبر 2022.. الزمالك في إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية

يشهد اليوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر 2022 عددا من المنافسات المختلفة.

ويلعب الزمالك في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا أمام إليكت سبورت التشادي.

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دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الزمالك فريق إليكت سبورت التشادي في الثامنة مساء في ختام إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تغلب على الفريق التشادي في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

دوري الأمم الأوروبية

يشهد المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية أربع مباريات مرتقبة، وتقام جميع اللقاءات في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم.

ويحل منتخب كرواتيا ضيفا على النمسا ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وفي نفس المجموعة يحل منتخب فرنسا ضيفا على الدنمارك.

ويستضيف منتخب هولندا فريق بلجيكا في ختام مباريات المجموعة الرابعة، كما يحل منتخب بولندا ضيفا على ويلز.

وتذاع جميع المباريات على قناة uefa.tv على يوتيوب.

كرة يد

يلعب فريق الزمالك لرجال كرة اليد أمام الكويت الكويتي في السادسة والنصف مساء.

ويأتي اللقاء ضمن مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية المقامة في تونس والمؤهلة لكأس العالم سوبر جلوب.

مباريات ودية

يستضيف الأهلي فريق أسوان في مباراة ودية تقام على استاد الأهلي we السلام.

ويقام اللقاء في الرابعة مساء.