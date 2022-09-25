نجم جديد في الدوري الإماراتي.. النصر يضم تاعرابت

أعلن نادي النصر الإماراتي ضم المغربي عادل تاعرابت في صفقة انتقال حر.

عادل تاعرابت النادي : لاعب حر النصر

وانضم اللاعب المغربي إلى الفريق الإماراتي عقب رحيله عن بنفيكا البرتغالي مطلع الشهر الجاري.

ويحل المغربي عادل تاعرابت، بديلا للبرازيلي جاجا، بالاتفاق مع المدرب الألماني ثورستن فينك بحسب التقارير.

لاعب الوسط البرتغالي بدأ مسيرته مع لانس الفرنسي ومنه انتقل إلى توتنام الإنجليزي وفاز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن ثم انضم لصفوف كوينز بارك رينجرز وفاز بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية في موسم 2010-11 وحصد جائزة أفضل لاعب.

وأعير من كوينز بارك رينجرز إلى فولام الإنجليزي وميلان الإيطالي.

رحبوا معنا 👋 بالنجم المغربي"عادل تاعرابت" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙 Let's Welcome Our New Player ADEL TAARABT 🇲🇦 🤝 pic.twitter.com/EgEPecSb9S — AL NASR SC (@ALNasrSC) September 24, 2022

وانضم تاعرابت لبنفيكا في صفقة انتقال حر في 2015 وأعير لجنوى وعاد للفريق مجددا حتى رحيله.

بقميص بنفيكا خاض 129 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 14 وحقق لقبين.

كما ارتدى قميص المغرب في 30 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم تاعرابت لكتيبة من النجوم انتقلت لصفوف لدوري الإماراتي الموسم الحالي، فضم الشارقة كل من ميراليم بيانيتش وباكو ألكاسير وكوستاس مانولاس.

وضم الوحدة البرتغالي بيتزي وضم الوصل الجناح الأرجنتيني توماس شانكالي.