دوري الأمم الأوروبية – اليونان آخر المتأهلين للتصنيف الثاني رغم خسارة تاريخية

أصبح منتخب اليونان رابع المتأهلين للتصنيف الثاني من دوري الأمم الأوروبية رغم خسارته من قبرص في الجولة الخامسة للتصنيف الثالث لحساب المجموعة الثانية.

وتأهل من قبل كل من: تركيا وكازاخستان وجورجيا للتصنيف الثاني من دوري الأمم وقبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وتفوق منتخب اليونان في المجموعة الثانية على حساب كوسوفو وأيرلندا الشمالية وقبرص.

وحصد بطل يورو 2004، 12 نقطة بـ 4 انتصارات متتالية ووصل الفارق بينه وبين كوسوفو الثاني إلى 6 نقاط قبل المباراة الأخيرة اليوم، ليتم تأمين تأهله قبل خوض اللقاء.

وخسرت اليونان بهدف دون رد جاء عن طريق مارينوس تيزونيس في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وألغي هدف لليونان في الدقيقة 87 بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

ولأول مرة تحقق قبرص انتصارا على اليونان عبر تاريخها في مباراة.

ولأول مرة يتأهل منتخب اليونان للتصنيف الثاني بعدما قضى مشاركاته الثلاث من قبل في التصنيف الثالث.

ويأتي تأهل اليوناني تحت قيادة الأوروجوياني جوس بويت مدرب بوردو الفرنسي السابق والذي سبق أن لعب لتشيلسي الإنجليزي من قبل.