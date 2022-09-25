دوري الأمم الأوروبية – اليونان آخر المتأهلين للتصنيف الثاني رغم خسارة تاريخية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

قبرص - اليونان

أصبح منتخب اليونان رابع المتأهلين للتصنيف الثاني من دوري الأمم الأوروبية رغم خسارته من قبرص في الجولة الخامسة للتصنيف الثالث لحساب المجموعة الثانية.

وتأهل من قبل كل من: تركيا وكازاخستان وجورجيا للتصنيف الثاني من دوري الأمم وقبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وتفوق منتخب اليونان في المجموعة الثانية على حساب كوسوفو وأيرلندا الشمالية وقبرص.

أخبار متعلقة
دوري الأمم الأوروبية - فوز كبير لـ البرتغال على التشيك وتستغل سقوط إسبانيا لانتزاع الصدارة دوري الأمم الأوروبية - هبوط إنجلترا وخروج ألمانيا.. المعركة الأخيرة بين إيطاليا والمجر عقب انتصارهما دوري الأمم الأوروبية – بقيادة الجوهرة خيفتشيا.. جورجيا تتأهل إلى التصنيف الثاني دوري الأمم الأوروبية – تعادل قاتل أمام لوكسمبورج يقود تركيا للتأهل للتصنيف الثاني

وحصد بطل يورو 2004، 12 نقطة بـ 4 انتصارات متتالية ووصل الفارق بينه وبين كوسوفو الثاني إلى 6 نقاط قبل المباراة الأخيرة اليوم، ليتم تأمين تأهله قبل خوض اللقاء.

وخسرت اليونان بهدف دون رد جاء عن طريق مارينوس تيزونيس في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وألغي هدف لليونان في الدقيقة 87 بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

ولأول مرة تحقق قبرص انتصارا على اليونان عبر تاريخها في مباراة.

ولأول مرة يتأهل منتخب اليونان للتصنيف الثاني بعدما قضى مشاركاته الثلاث من قبل في التصنيف الثالث.

ويأتي تأهل اليوناني تحت قيادة الأوروجوياني جوس بويت مدرب بوردو الفرنسي السابق والذي سبق أن لعب لتشيلسي الإنجليزي من قبل.

قبرص اليونان دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
روي فيتوريا مدرب القرن لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي دوري الأمم الأوروبية - فوز كبير لـ البرتغال على التشيك وتستغل سقوط إسبانيا لانتزاع الصدارة بسبب إصابة ماينيان.. ميلان يضيف تاتاروشانو في قائمة دوري أبطال أوروبا انتهت دوري الأمم - إسبانيا (1)-(2) سويسرا.. التشيك (0)-(4) البرتغال.. الصدارة تتغير تشكيل إسبانيا - أسينسيو رأس حربة.. وثلاثي وسط برشلوني أمام سويسرا تشكيل البرتغال - رونالدو يقود خط هجوم ناري لمواجهة التشيك أساطير الشمال - ليفربول يحسم الموقعة الخيرية بالفوز إيابا على مانشستر يونايتد فان دايك عن تيمبر: لم أصل لمستواه الحالي عندما كان عمري 21 عاما
أخر الأخبار
نجم جديد في الدوري الإماراتي.. النصر يضم تاعرابت ساعة | الوطن العربي
دوري الأمم الأوروبية – اليونان آخر المتأهلين للتصنيف الثاني رغم خسارة تاريخية ساعة | الكرة الأوروبية
مدير تعاقدات المقاولون السابق: إذا كان انتقال الجزيري لـ الزمالك حرا فهذه مشكلة للجميع 2 ساعة | الكرة المصرية
سيجتمع مجددا مع سامي.. كناريا إلى سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد دياب من بترول أسيوط إلى طلائع الجيش 2 ساعة | الكرة المصرية
مصر المفتوحة للاسكواش - علي فرج في النهائي.. ونوران جوهر تواجه هانيا الحمامي 3 ساعة | رياضات أخرى
روي فيتوريا مدرب القرن لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - فوز كبير لـ البرتغال على التشيك وتستغل سقوط إسبانيا لانتزاع الصدارة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ