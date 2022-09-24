سيجتمع مجددا مع سامي.. كناريا إلى سيراميكا كليوباترا

مدير تعاقدات المقاولون السابق: إذا كان انتقال الجزيري لـ الزمالك حرا فهذه مشكلة للجميع

محمد دياب من بترول أسيوط إلى طلائع الجيش

حوار حسين الشحات - عن حلم ذهبية مونديال الأندية.. وعهد على التتويج بكل البطولات

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نخاطب عدة منتخبات لخوض مباراة ودية قبل مواجهة بلجيكا