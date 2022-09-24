محمد دياب من بترول أسيوط إلى طلائع الجيش

أعلن نادي بترول أسيوط عبر FilGoal.com عن انتقال لاعبه محمد دياب إلى صفوف طلائع الجيش.

وقال هشام عبد المنعم المدير الفني لنادي بترول أسيوط لـFilGoal.com: "تم حسم انتقال مدافع الفريق محمد دياب إلى نادي طلائع الجيش".

وأضاف "اللاعب كان قريبا من الانتقال لحرس الحدود ولكن المفاوضات الأخيرة حسمت الصفقة لصالح طلائع الجيش بعد دفع المقابل المادي المطلوب".

وسيمتد تعاقد محمد دياب مع طلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات.

وبدأ ابن الـ26 عاما مسيرته في نادي الغنائم ثم لعب خمسة مواسم في صفوف بترول أسيوط.

وعزز الفريق العسكري صفوفه بضم كل من: عمر رضوان وأحمد أيمن منصور ومحمود فتح الله ومحمد سمير ومحمود وحيد وإسلام محارب ومصطفى الخواجة وكريم طارق وأحمد متعب ومحمد شريف حتحوت وخالد قمر ويحيى حامد.

ويقود الفريق الموسم المقبل: علاء عبد العال والذي خلف طارق العشري في تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.