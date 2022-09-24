مصر المفتوحة للاسكواش - علي فرج في النهائي.. ونوران جوهر تواجه هانيا الحمامي

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

علي فرج أمام مصطفى عسل - بطولة مصر المفتوحة للاسكواش

صعدت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة لـ الاسكواش بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي.

وجاء الفوز بنتيجة 3-2 في مباراة امتدت لـ64 دقيقة في ثاني البطولات الكبرى للموسم الجديد.

تقدمت نوران جوهر بالشوط الأول بنتيجة 11-2 قبل أن تقلب الأمريكية النتيجة بالفوز بالشوطين الثاني والثالث بنفس النتيجة 11-7.

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وعادت نوران لتعادل النتيجة بالفوز بالشوط الرابع 11-6، ثم تحسم المباراة لصالحها في الشوط الأخير بنتيجة 11-8.

الفوز هو الـ250 لنوران جوهر في مسيرتها الاحترافية.

وفي نصف النهائي الثاني، فازت هانيا الحمامي على نور الشربيني بنتيجة 3-1.

وتقدمت نور الشربيني بالشوط الأول بنتيجة 14-12.

وعادت هانيا الحمامي في النتيجة بثلاثة أشواط متتالية وبنتيجة 11-7 و11-9 و11-9 لتحسم المباراة في 72 دقيقة.

ومن المنتظر أن تصعد للمركز الثاني في التصنيف الأسبوعي للاعبات الاسكواش الاثنين المقبل على حساب نور الشربيني التي ستتراجع للمركز الثالث.

وفي منافسات الرجال، تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى النهائي بعد الغوز على مصطفى عسل بنتيجة 3-1.

تقدم مصطفى عسل بالشوط الأول بنتيجة 11-7.

وقلب علي فرج النتيجة لصالحه بثلاثة أشوط متتالية وبنتيجة 12-10، 11-6 و11-8.

ويلعب علي فرج مع الفائز من البيروفي دييجو إلياس والنيوزيلندي بول كول.

مصطفى عسل نوران جوهر الاسكواش
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