روي فيتوريا مدرب القرن لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - فيتوريا جيماريش

اُختير روي فيتوريا المدير الفني الحالي لـ منتخب مصر، المدرب التاريخي لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي والذي احتفل أمس الجمعة بمرور 100 عام على تأسيسه.

فيتوريا البالغ 52 عاما تولى تدريب الفريق البرتغالي بين 2011 و2015.

وقاد الفريق خلال 4 مواسم لتحقيق 61 انتصارا و33 تعادلا و60 هزيمة في 154 مباراة بجميع المسابقات.

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وحقق الفريق تحت قيادته لقب كأس البرتغال موسم 2012-13، وهو ثاني ألقاب الفريق عبر تاريخه بعد كأس السوبر البرتغالي عام 1988.

وكما خسر كأس السوبر البرتغالي موسم 2013 ضد بورتو.

واُختير أيضا أفضل 11 لاعبا مروا على النادي عبر تاريخه والذي تأسس في الثاني والعشرين من سبتمبر 1922.

وجاءت قائمة اللاعبين: نينو – ريكاردو بيريرا – جيروميل – تابسوبا – ديماس – ندينجا – بيدرو باربوسا – بيدرو مينديش - فيتور باينيرا – باولينيو كاسكافال – رافينيا.

روي فيتوريا مع جيماريش

بدأ الفريق مع روي بهدف البقاء في الدوري وتطوير فرق الشباب إلى القتال للمنافسة على المراكز الأوروبية في المواسم التالية.

وقال فيتوريا في حوار سابق: "كان من الضروري إعادة تشكيل الفريق الذي يواجه مشاكل مالية خطيرة. بحثنا عن لاعبين في فرق الشباب ومن الدرجة الثانية".

منح الفرصة لعدة لاعبين أبرزهم ريكاردو بيريرا ظهير ليستر سيتي الحالي والفنزويلي داروين ماتشيس لاعب غرناطة الحالي والجزائري هلال عربي سوداني، وأيضا البرازيلي أوتافيو لاعب بورتو الحالي.

وأضاف "يحتاج المدرب إلى فهم الموقف قبل اتخاذ قراراته. لحسن الحظ، تمكنت من التوصل إلى استراتيجيات للتغلب على كل عقبة".

في 2013 قاد الفريق للفوز على بنفيكا وحصد لقب كأس البرتغال لأول مرة في تاريخ النادي.

بعد 4 مواسم مع جيماريش تولى تدريب أحد الكبار الثلاثة في البرتغال، بنفيكا.

وبدأ فيتوريا مشواره مع منتخب مصر أمس الجمعة أيضا بالفوز على النيجر بنتيجة 3-0 وديا.

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