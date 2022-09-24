دوري الأمم الأوروبية - فوز كبير لـ البرتغال على التشيك وتستغل سقوط إسبانيا لانتزاع الصدارة

انتزع منتخب البرتغال صدارة المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بعد تحقيقه فوزا كبيرا على التشيك بأربعة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب فورشونا أرينا في التشيك.

وسجل أهداف البرتغال في المباراة كلا من دييجو دالوت الذي سجل هدفين وبرونو فيرنانديز ودييجو جوتا.

تشكيل البرتغال

قاد كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال بجوار ثلاثي هجومي ناري مكون من برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا ورافاييل لياو.

في الدقيقة الـ 12 تعرض رونالدو في الوجه لإصابة قوية بعد التحام عنيف مع حارس المرمى ليسقط النجم البرتغالي أرضا بإصابة دموية في أنفه.

وعاد رونالدو لاستكمال المباراة بعد خضوعه لدقائق من العلاج خارج الملعب.

وفي الدقيقة الـ 33. تقدم منتخب البرتغال بالهدف الأول بعد انطلاقة رائعة من دييجو دالوت الظهير الأيمن لتنتهي الكرة بعرضية من لياو داخل منطقة الجزاء ليكملها دالوت بنفسه في المرمى.

وحاول رونالدو إضافة الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني مستغلا عرضية من ماريو روي ليعض الكرة في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة اتركب رونالدو ركلة جزاء بعد لمسه الكرة باليد داخل المنطقة.

وسدد باتريك تشيك ركلة الجزاء بغرابة فوق المرمى مهدرا فرصة تقليص الفارق.

وفي الشوط الثاني أضاف دالوت الهدف الثالث سريعا بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 82 أنهى جوتا رباعية البرتغال برأسية مستغلا رأسية أخرى من رونالدو ليتابع الكرة في الشباك.

وفي المباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعرض منتخب إسبانيا للهزيمة على ملعبه أمام سويسرا بهدفين مقابل هدف واحد.

تشكيل إسبانيا

قاد ماركو أسينسيو هجوم إسبانيا بمشاركته كرأس حربة من بداية المباراة بجانب فيران توريس وبابلو سارابيا.

تقدم منتخب سويسرا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 21 برأسية من مانويل أكانجي مستغلا ركنية نفذها روبن فارجاس.

وفي الشوط الثاني تعادل جوردي ألبا لإسبانيا في الدقيقة الـ 54 بعد انطلاقة رائعة من ماركو أسينسيو الذي راوغ ومرر لألبا الذي انفرد وسدد بقوة في الشباك.

وبعد أربع دقائق فقط سجل إريك جارسيا الهدف الثاني لسويسرا بالخطأ في مرمى فريقه.

هزيمة إسبانيا هي الثانية تاريخيا ضد سويسرا خلال 25 مواجهة بين الفريقين، الأولى كانت في دور مجموعات كأس العالم 2010 والذي انتهى بتتويجه باللقب في النهاية.

وشارك نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو في المباراة ليلحق بإيناكي ويليامز شقيقه الذي سبق له اللعب بقميص إسبانيا قبل تمثيل غانا.

وأصبح نيكو وإيناكي الأخوين رقم 11 الذين يلعبا بقميص منتخب إسبانيا.

بتلك النتائج أصبح الترتيب الحالي للمجموعة الثانية في التصنيف الأول كالآتي

1- البرتغال 10 نقاط

2- إسبانيا 8 نقاط

3- سويسرا 6 نقاط

4- التشيك 4 نقاط.

وفي الجولة الأخيرة يحل منتخب إسبانيا ضيفا على البرتغال لمعرفة هوية الصاعد لنصف النهائي، بينما سيستضيف منتخب سويسرا التشيك لتحديد الصاعد الهابط للتصنيف الثاني.