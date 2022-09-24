بسبب إصابة ماينيان.. ميلان يضيف تاتاروشانو في قائمة دوري أبطال أوروبا

أضاف ميلان حارسه الروماني تشيبريان تاتاروشانو لقائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد تعرض الفرنسي مايك ماينيان للإصابة.

وتعرض ماينيان للإصابة أثناء مباراة فرنسا والنمسا في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2021.

وبحسب التقرير فأن الحارس الفرنسي أصيب في الساق وسيغيب لمدة تتراوح ربما تصل لشهر.

وهو ما يعني غياب أفضل حارس الموسم الماضي في الدوري الإيطالي عن مواجهتي تشيلسي في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقّيد ميلان في بداية الموسم كل من ماينيان وأنطونيو ميرانتي.

وسيتواجد بذلك الحارس الروماني في مواجهة تشيلسي، في حين سيعود مايك خلال مواجهتي دينامو زغرب وسالزبورج.

وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكل فريق من حقه إضافة حارسا ثالثا لقائمته في حال تعرض أحد الحارسين للإصابة أو الإعياء في أي وقت من الموسم.

ويتصدر ميلان الترتيب في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط عقب مرور جولتين.

الحارس الروماني خاض 14 مباراة بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، من بينها 3 في دوري الأبطال الموسم الماضي.

وسبق أن أصيب ماينيان الموسم الماضي أيضا وعوضه الروماني في أكثر من مباراة حتى عودته.

وساهم الثنائي الموسم المنقضي في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.