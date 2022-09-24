كرة يد - موعد مباراة الزمالك أمام الكويت الكويتي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك ضد مولودية الجزائر

يستعد فريق الزمالك لكرة اليد لمواجهة الكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية.

البطولة المقامة في تونس من 21 وحتى 29 سبتمبر الجاري، يتأهل بطلها لنهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتأهل الزمالك مباشرة لنصف النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية على حساب الكويت الكويتي والترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري.

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وتأهل الكويت الكويتي بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30-26 في ربع النهائي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 25 سبتمبر.

وتلعب المباراة في تونس.

ويبدأ اللقاء في تمام السادسة والنصف مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة الوطنية التونسية.

وتفوق الزمالك على بطل الكويت في دور المجموعات بنتيجة 24-20.

الزمالك كرة يد البطولة العربية لكرة اليد
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