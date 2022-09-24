منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد يضرب موعدا مع البرازيل في نهائي بطولة العالم

تأهل منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد إلى نهائي بطولة العالم.

وجاء ذلك بعد الفوز على هولندا بنتيجة الأشواط 2-0.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية أمام البرازيل في السابعة من مساء غد الاثنين.

وتقام البطولة التي تلعب للمرة الأولى في مصر خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر.

ويتكون الطاقم المشرف على الفريق من:

عادل ابراهيم مشرف الفريق - وائل عبد العاطى مدير فنى - ابراهيم نصر مدرب عام - كرم مرسى مدير إداري - رومانى نبيل اخصائي العلاج الطبيعي.

و تضم قائمة لاعبى ولاعبات مصر كل من:

محمد فرج - وفاء محمد - مجدى طلعت - ايات احمد - محمد محمد - سامى منصور - احمد عصام - توبة نجدى - ربيع حسنى - محمد انور.