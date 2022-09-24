منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد يضرب موعدا مع البرازيل في نهائي بطولة العالم

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد

تأهل منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد إلى نهائي بطولة العالم.

وجاء ذلك بعد الفوز على هولندا بنتيجة الأشواط 2-0.

ويلعب منتخب مصر المباراة النهائية أمام البرازيل في السابعة من مساء غد الاثنين.

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وتقام البطولة التي تلعب للمرة الأولى في مصر خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر.

ويتكون الطاقم المشرف على الفريق من:

عادل ابراهيم مشرف الفريق - وائل عبد العاطى مدير فنى - ابراهيم نصر مدرب عام - كرم مرسى مدير إداري - رومانى نبيل اخصائي العلاج الطبيعي.

و تضم قائمة لاعبى ولاعبات مصر كل من:

محمد فرج - وفاء محمد - مجدى طلعت - ايات احمد - محمد محمد - سامى منصور - احمد عصام - توبة نجدى - ربيع حسنى - محمد انور.

منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد
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