هشام حطب: لأول مرة تُعرض على دولة استضافة الأولمبياد بسبب تميز مصر

تحدث هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن زيارة الأخير لمصر لعرض استضافة أولمبياد 2036.

وتواجد توماس باخ في زيارة رسمية والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم من أجل بدء مباحاثات استضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية.

وقال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عبر قناة صدى البلد: "مصر لها مكانة تاريخيا وثقافيا وحضاريا وهو ما يجعلها عامل جذب، وشاهدنا البطولات التي استضافتها مصر في آخر 2-3 أعوام".

وأضاف "المنظومة الرياضية المتكاملة بين الأندية والاتحادات والوزارات استطاعت أن تصل بالرياضة لما نحن عليه الآن".

وأكمل "المنشآت والبنية التحتية وبالأخص الرياضية أصبحت على أعلى مستوى، وشاهدها المسؤولون في إفريقيا ونقلوا الأمر لرئيس اللجنة الأولمبية، وكل ذلك جعل توماس باخ يتوجه للرئيس لعرض استضافة الأولمبياد في 2036".

وأردف "دائما اللجنة الأولمبية تعرض على كل الدول لاختيار الأفضل من بينها للاستضافة، وهو ما لم يحدث من قبل أن تعرض اللجنة الدولية على دولة بعينها، خاصة أن قارة إفريقيا لم تنظم هذا الحدث من قبل، وبسبب ما تتميز به مصر من قوة بشرية وبنية تحتية في كل شيء وليس الرياضة فقط".

وأردف "انبهر توماس باخ بالمنشآت الرياضية الموجودة في مصر، وأخبرنا بأنه سيرسل الخبراء لإضافة المزيد في الملاعب لكل الرياضات".

وأتم عن الاستعدادات لـ أولمبياد باريس 2024 قائلا: "لدينا خطط قصيرة المدى لـ 2024 ومتوسطة المدى لأولمبياد 2028 وطويلة الأمد لـ 2032، الخطط تسير بشكل جيد والتناغم بين المسؤولين في أعلى مستوى، ولدينا ثبات ونعد بتحقيق نتائج جيدة في أولمبياد باريس 2024".

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي طلب تنظيم مصر لـ أولمبياد 2036.

وقال صبحي: "الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة".

ومن جانبه أثنى توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، على البنية التحتية الرياضية المصرية وقدرتها على استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وضم الحضور كل من: حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال هشام حطب في وقت سابق: زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة".

وشدد "استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطوة هامة تؤكد اهتمام ودعم الرئيس للرياضة والرياضيين من أجل خطوات أكبر في تاريخ الرياضة المصرية التي تخطو خطوات مهمة على المستوى العالمي في الفترة الحالية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من الدولة المصرية".

وإذا نالت مصر شرف تنظيم البطولة ستصبح أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث.