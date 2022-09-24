كرة يد - الطيران يهزم الأهلي.. وفوز كبير للزمالك على أصحاب الجياد في دوري السيدات

حقق الطيران انتصارا هاما على الأهلي في الجولة الرابعة من دوري كرة اليد للسيدات.

وانتهت المباراة بنتيجة 25-24 لمصلحة الطيران.

الفوز هو الثالث للطيران في الدوري، وتلقى الأهلي خسارته الثانية.

وفاز الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 40-22 ليحقق الأبيض الفوز الثالث في البطولة.

وفي مباريات أخرى، فاز الشمس على 6 أكتوبر بنتيجة 40-28.

وتعادل اتحاد الشرطة مع مدينة نصر بنتيجة 32-32.

وانتصر المعادي بنتيجة كبيرة على منوف الرياضي، بواقع 51-20.

وفاز سموحة على الزهور بنتيجة 36-28.

وانتصر الجزيرة على الترسانة بنتيجة 34-29.

وأخيرا، فاز البنك الأهلي على هليوبيليس 35-24.

يذكر أن نادي الشمس حقق لقب الدوري في الموسم، وفاز سبورتنج بلقب الكأس.