كرة يد - الطيران يهزم الأهلي.. وفوز كبير للزمالك على أصحاب الجياد في دوري السيدات
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 20:11
كتب : FilGoal
حقق الطيران انتصارا هاما على الأهلي في الجولة الرابعة من دوري كرة اليد للسيدات.
وانتهت المباراة بنتيجة 25-24 لمصلحة الطيران.
الفوز هو الثالث للطيران في الدوري، وتلقى الأهلي خسارته الثانية.
وفاز الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 40-22 ليحقق الأبيض الفوز الثالث في البطولة.
وفي مباريات أخرى، فاز الشمس على 6 أكتوبر بنتيجة 40-28.
وتعادل اتحاد الشرطة مع مدينة نصر بنتيجة 32-32.
وانتصر المعادي بنتيجة كبيرة على منوف الرياضي، بواقع 51-20.
وفاز سموحة على الزهور بنتيجة 36-28.
وانتصر الجزيرة على الترسانة بنتيجة 34-29.
وأخيرا، فاز البنك الأهلي على هليوبيليس 35-24.
يذكر أن نادي الشمس حقق لقب الدوري في الموسم، وفاز سبورتنج بلقب الكأس.
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