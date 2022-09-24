مران منتخب مصر - بحضور رباعي اتحاد الكرة.. تدريبات بدنية وجمل تكتيكية

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة ليبيريا وديا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وأدى اللاعبون الذين خاضوا ودية النيجر أمس السبت تدريبات بدنية خفيفة، بينما خضع باقي اللاعبين لتدريبات شهدت إجراء بعض الجمل التكتيكية ثم تقسيمة.

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وفاز الفراعنة في المباراة الأولى وديا على نفس الملعب أمام النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل محمد صلاح الهدفين الأول والثالث، بينما وقع مصطفى محمد على الهدف الثاني.

وتواجد في المران خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين وحلمي مشهور ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الإسكندرية.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

منتخب مصر ليبيريا
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