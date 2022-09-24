تشكيل البرتغال - رونالدو يقود خط هجوم ناري لمواجهة التشيك
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:43
كتب : FilGoal
يقود كريستيانو رونالدو خط هجوم البرتغال في التشكيل الذي أعلنه فيرناندو سانتوس لمواجهة التشيك في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة على ملعب سردان جوفانوفيتش في التشيك.
وشهد التشكيل وجود كلا من رونالدو ورافاييل لياو وبرناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز في خط هجوم البرتغال.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: دييجو كوستا
الدفاع: دييجو دالوت - روبن دياز - دانيلو - ماريو روي
الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو
الهجوم: رافاييل لياو - برونو فيرنانديز - بيرناردو سيلفا
أمامهم: كريستيانو رونالدو
ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة خلف إسبانيا برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة، بينما يحتل التشيك المركز الثالث بأربع نقاط.
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