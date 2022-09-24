كلاتنبرج يكشف موعد الإعلان عن قائمة الحكام الدولية

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:35

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

شدد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة التحكيم المصرية على أن القائمة الدولي للحكام التي سيتم إرسالها للفيفا لن تشهد اختلافات كبيرة عن الموسم الماضي.

كما كشف كلاتنبرج على تقيدمه طلبا لفيفا ليتم زيادة عدد حكام الفيديو في القائمة.

وقال كلاتنبرج في مقطع فيديو نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إرسال القوائم الدولية للحكام المصريين والتي تم مناقشتها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليتم اعتمادها ونشرها في أول نوفمبر".

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واستمر "رأيت منذ وصولي كان إلى مصر في شهر أغسطس أنه من الصعب تحليل أداء كل الحكام لأنني فقط شاهدت عددا من المباريات ولكن في هذا الوقت القصير الذي قضيته في مصر شاهدت بعض الأداء للحكام وذلك سيمكنني من تطوير الأداء في الموسم المقبل".

وواصل "وعلى ذلك كان قراري بأن يكون التغيير في القوائم الدولية محدودا وذلك لمنح الحكام جميعا الفرصة في إظهار قدراتهم لي".

وتابع "بما أن هناك عددا من الحكام الذين يبلغون 45 عاما وهو السن القانوني الذي حدده فيفا للاعتزال، لذلك سيكون لدينا أماكن متاحة في الموسم المقبل وفرصة لمشاهدة العديد من الحكام وكيف يؤدون في الموسم قبل ترشيحهم".

وأردف "لدينا أيضا دورة تدريبية ستقام تحت إشراف فيفا تبدأ من 25 حتى29 سبتمبر وسنستغلها لتطوير الحكام الذين لديهم فرصة للترشح للقوائم الدولية ومتابعتهم عن قرب".

وأكمل "لدينا أيضا برنامج لتدريب الحكام في كرة الصالات وكرة القدم وذلك سيساعدني على تحسين الوضع في الموسم المقبل ومنحي الفرصة في الاختيارات والترشيحات بالقائمة الدولية".

وأضاف "التغييرات التي أوصيت بها للفيفا والتي ستنشر في نوفمبر ستكون فقط بعمل تغييرات محدودة في الحكام اذين بلغوا 45 عاما وزيادة عدد قائمة حكام الفيديو لأننا حاليا لدينا مقعدين فقط وهناك بعض الدول لديها عدد أكبر من ذلك لذلك نعمل على زيادتها".

وأتم "أشكركم جميعا على دعمكم المتواصل ونتطلع للموسم الجديد".

وكان FilGoal.com قد علم الأسماء الأقرب للتواجد في القائمة الدولية للحكام.

مارك كلاتنبرج الاتحاد المصري لكرة القدم فيفا لجنة الحكام
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