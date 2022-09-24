مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نخاطب عدة منتخبات لخوض مباراة ودية قبل مواجهة بلجيكا

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:25

كتب : بسام أبو بكر

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف صلاح الثاني أمام النيجر

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com عن مفاوضات جارية بالفعل لتنظيم مباراة ودية ثانية في توقف نوفمبر الدولي القادم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نخاطب أكثر من منتخب لخوض مباراة ودية ثانية في شهر نوفمبر".

وأضاف "ستقام هذه المباراة الثانية قبل مباراة بلجيكا بـ 3 أو 4 أيام".

أخبار متعلقة
موعد مباراة مصر أمام ليبيريا.. القنوات الناقلة والمعلق مدرب النيجر غاضبا: الحكم أفسد المباراة علينا وعلى مصر.. وامنحوني صلاح وسأفوز فيتوريا يتفوق في الاختبار الأول.. مصر تنتصر على النيجر بالثلاثة وديا عودة زيزو والونش إلى الزمالك بعد مباراة مصر والنيجر

وأوضح "نخاطب منتخبات كتيرة، ولم نستقر بعد على اسم المنتخب الذي سنواجهه".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الثامن عشر من نوفمبر، قبل انطلاق منافسات كأس العالم في العشرين من الشهر ذاته في قطر.

ولعب المنتخب أولى مبارياته الودية تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا، والتي شهدت فوز الفراعنة على النيجر بثلاثة أهداف دون رد.

ويلعب منتخب مصر المباراة الثانية أمام ليبيريا على استاد الإسكندرية في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

منتخب مصر منتخب بلجيكا اتحاد الكرة
نرشح لكم
مران منتخب مصر - بحضور رباعي اتحاد الكرة.. تدريبات بدنية وجمل تكتيكية موعد مباراة مصر أمام ليبيريا.. القنوات الناقلة والمعلق مصطفى سعد يعود لتدريبات المنتخب الأولمبي اتحاد الكرة يؤكد عدم صحة إرسال خطاب لباشاك شهير لاستدعاء تريزيجيه محمود حمادة: فيتوريا منحني الثقة وهذه نصيحة صلاح لي مؤتمر فيتوريا: كيف لم ينضم محمود حمادة للمنتخب من قبل.. وموقف لاعبي الزمالك أمام ليبيريا فيتوريا يتفوق في الاختبار الأول.. مصر تنتصر على النيجر بالثلاثة وديا عودة زيزو والونش إلى الزمالك بعد مباراة مصر والنيجر
أخر الأخبار
منذر الكُبير مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الطيران يهزم الأهلي.. وفوز كبير للزمالك على أصحاب الجياد في دوري السيدات 9 دقيقة | كرة يد
تشكيل إسبانيا - أسينسيو رأس حربة.. وثلاثي وسط برشلوني أمام سويسرا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران منتخب مصر - بحضور رباعي اتحاد الكرة.. تدريبات بدنية وجمل تكتيكية 37 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل البرتغال - رونالدو يقود خط هجوم ناري لمواجهة التشيك 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام إليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلاتنبرج يكشف موعد الإعلان عن قائمة الحكام الدولية 45 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - 6 غيابات وعودة الونش وزيزو أمام إليكت التشادي 48 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ