مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نخاطب عدة منتخبات لخوض مباراة ودية قبل مواجهة بلجيكا

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم لـ FilGoal.com عن مفاوضات جارية بالفعل لتنظيم مباراة ودية ثانية في توقف نوفمبر الدولي القادم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نخاطب أكثر من منتخب لخوض مباراة ودية ثانية في شهر نوفمبر".

وأضاف "ستقام هذه المباراة الثانية قبل مباراة بلجيكا بـ 3 أو 4 أيام".

وأوضح "نخاطب منتخبات كتيرة، ولم نستقر بعد على اسم المنتخب الذي سنواجهه".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الثامن عشر من نوفمبر، قبل انطلاق منافسات كأس العالم في العشرين من الشهر ذاته في قطر.

ولعب المنتخب أولى مبارياته الودية تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا، والتي شهدت فوز الفراعنة على النيجر بثلاثة أهداف دون رد.

ويلعب منتخب مصر المباراة الثانية أمام ليبيريا على استاد الإسكندرية في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.