دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام إليكت سبورت.. القنوات الناقلة والمعلق
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:21
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الزمالك ذهابا في الكاميرون بهدفين دون رد عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.
وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش لصفوف الزمالك قبل مباراة إليكت سبورت وذلك بعد المشاركة في المباراة الأولى لمعسكر المنتخب وديا أمام النيجر، ومن المنتظر أن يعود كلا اللاعبين مجددا إلى معسكر المنتخب بعدها.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأحد 25 سبتمبر.
ويبدأ اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
وتلعب المباراة على استاد القاهرة.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.
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