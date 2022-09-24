العاشر.. مروان صحراوي إلى إنبي

أعلن نادي إنبي تعاقده مع المدافع التونسي مروان صحراوي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقضى المدافع التونسي الموسم الماضي مع فيوتشر.

وقال عمر البنا وكيل اللاعب في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اللاعب انتقل إلى إنبي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر".

وأضاف "أشكر أيمن الشريعي رئيس النادي وشريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة على تعاونهم في إتمام التعاقد".

المدافع التونسي البالغ 26 عاما بدأ مسيرته في ميتز الفرنسي ثم فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وعاد إلى تونس لصفوف البنزرتي في 2018.

في ديسمبر 2020 انتقل لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وخلال موسم ونصف خاض 32 مباراة بقميص الدراويش.

وانضم في يناير الماضي لصفوف فيوتشر وخاض 13 مباراة بقميص الفريق وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

وبذلك يكون إنبي قد ضم 10 صفقات حتى الآن جاءت كالآتي:

سيف الخشاب مدافع سبورتنج وصلاح زايد جناح دكرنس وعلي أوسكار جناح دمنهور وأحمد خليل كالوشا من النصر لمدة خمسة مواسم.

بجانب الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي مقابل رحيل جون إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا، والصربي ديجان ميليج، ومحمد ناصر من إيسترن كومباني ورمضان مصطفى من مصر للمقاصة.

وأخيرا التونسي مروان صحراوي مدافع فيوتشر في صفقة انتقال حر.