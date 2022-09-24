موعد مباراة مصر أمام ليبيريا.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيريا وديا على استاد الإسكندرية في ثاني مباريات المدرب الجديد روي فيتوريا.

وفاز الفراعنة في المباراة الأولى وديا على نفس الملعب أمام النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل محمد صلاح الهدفين الأول والثالث، بينما وقع مصطفى محمد على الهدف الثاني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر.

ويلعب اللقاء على استاد الإسكندرية.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

قائمة مصر للمباراتين

أعلن روي فيتوريا في 19 سبتمبر القائمة النهائية لمنتخب مصر للمباراتين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه

وتم إعلان عودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حميد الونش لصفوف الزمالك قبل مواجهة إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا ومن المنتظر أن يعود كلا اللاعبين مجددا إلى معسكر المنتخب بعد المباراة.

video:1