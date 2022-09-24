يحيى حامد ينضم إلى طلائع الجيش

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 18:43

كتب : FilGoal

يحيى حامد - غزل المحلة

أعلن نادي طلائع الجيش انضمام يحيى حامد ظهير غزل المحلة.

وانضم الظهير الأيمن لصفوف الفريق لمدة موسمين عقب دفع المقابل المادي لفريق غزل المحلة.

الظهير البالغ 31 عاما بدأ مسيرته مع إنبي ثم انضم للجونة ونادي مصر.

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وفي 2019 انتقل لصفوف غزل المحلة مساهما في عودة الفريق للدوري المصري.

وخلال موسمين مع المحلة خاض 41 مباراة في الدوري والكأس وسجل هدفا وصنع آخر.

وقاد يحيى حامد زعيم الفلاحين للتأهل لنهائي كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى قبل الخسارة من فيوتشر في النهائي.

واحتل طلائع الجيش المركز الرابع الموسم الماضي في الدوري المصري.

وعزز الفريق العسكري صفوفه بضم كل من: عمر رضوان وأحمد أيمن منصور ومحمود فتح الله ومحمد سمير ومحمود وحيد وإسلام محارب ومصطفى الخواجة وكريم طارق وأحمد متعب ومحمد شريف حتحوت وخالد قمر.

ويقود الفريق الموسم المقبل: علاء عبد العال والذي خلف طارق العشري في تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

يحيى حامد طلائع الجيش غزل المحلة
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