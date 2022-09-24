دي كيتلاري يتحدث عن شعوره عقب الانضمام لـ ميلان

كشف شارل دي كيتلاري صانع ألعاب ميلان الفترة ما يمر به عقب انتقاله لصفوف بطل الدوري الإيطالي.

وتحدث اللاعب عن العقبات التي مر بها وخططه مع الفريق.

وقال البلجيكي الشاب لشبكة HLN البلجيكية: "كرة القدم بين صعود وهبوط، عندما وصلت إلى ميلان كان لدي الكثير من الإيجابية، بعد عدة مباريات شعرت ببعض السلبية ثم عادت الإيجابية مجددا، هكذا تسير كرة القدم".

وأضاف "بالطبع أفضل الإيجابية عن السلبية، أقدم أفضل ما لدي وأحاول فعل ذلك كل يوم لأصبح لاعبا أفضل، أحاول ألا أفكر كثيرا في الضغط، وأحاول فقط تقديم أفضل ما لدي".

وواصل "أعلم أنه ما زال لدي الكثير لأتعلم، أعلم ماذا بإمكاني أن أقدم وأحاول التطور كثيرا، أريد مساعدة الفريق".

صانع الألعاب البالغ 21 عاما انضم مقابل 35 مليون يورو قادما من كلوب بروج البلجيكي.

وشارك البلجيكي في 9 مباريات بقميص ميلان وصنع هدفا وحيدا حتى الآن.

بقميص بروج سجل 25 هدفا وصنع 20 في 120 مباراة بجميع المسابقات.

ويستعد ميلان للقاء إمبولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز الخامس برصيد 14 نقطة.